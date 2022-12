Eine verschobene Jahreshauptversammlung für 2021 hatte die Theatergruppe Schwürbitz noch nachzuholen und tat dies vor kurzem im evangelischen Jugendheim. Vorsitzende Ulla Engelmann begrüßte die Gäste. Sie berichtete vom abgelaufenen Jahr. Dass man die Theatertage nicht so abhalten konnte, wie es die vielen Zuschauer über Jahrzehnte gewohnt waren, war vor allem finanziell problematisch. Die Sommer-Theatertage 2022 waren sowohl für die Schauspieler als auch im Bezug auf den Spielort – dem evangelischen Pfarrgarten – ein echter Glücksfall.

Schriftführerin Sabine Wich berichtete vom schlimmen Jahr 2021. Das kleine Weihnachtsstück im Sternensaal wurde zwar gespielt, doch Applaus und das Lachen des Publikums fehlten sehr. Die Vereinszeitung verbreitete etwas „Licht am Ende des Tunnels“ und Redakteur Manfred König erntete für sein außergewöhnliches Engagement für den Verein viel Applaus.

Der scheidende Kassier Julius Fischer brachte noch einmal den Kassenbericht vor. Für 2021 blieb dem Verein ein dickes Minus, waren doch die normalen Kosten aufzubringen, dafür aber die Einnahmen weggebrochen. Das Sommertheater in diesem Jahr entspannte die Situation etwas. Man wolle auch den normalen Turnus wiederaufnehmen und im nächsten Jahr die Generalversammlung Ende März abhalten.

Langjährige Treue

Danach wurden Ehrungen durchgeführt. Für 25 Jahre Vereinsmitgliedschaft wurden geehrt: Karin Bauer, Reinhold Bauer, Norbert Dümlein, Fred Köhlerschmidt, Martin Bauer, Reinhold Sagner und Sabine Wich. 40 Jahre dabei sind Christine Rauch, Gabriele Freitag, Heinz Freitag und Lidwina Friedrich. Da die Theatergruppe im Jahr 1982 begonnen hat, sind dies auch gleichzeitig Gründungsmitglieder.

Blick in die Zukunft

Es wurde noch darüber informiert, dass die Theatergruppe im nächsten Jahr am 18. Februar wieder einen Theater-Show-Fasching im Schützensaal abhalten wird. Die Vorbereitungen dafür laufen bereits. Eine Sitzung hierfür ist für den 14. Dezember um 19 Uhr im Schützenhaus anberaumt.

Auch berät sich die Vorstandschaft momentan über eine angemessene Vereinskleidung, da die vor über 20 Jahren angeschaffte Uniform in die Jahre gekommen ist.

Die Theatergruppe wird auch am Weihnachtsmarkt am 11. Dezember wie gewohnt mit von der Partie sein. Die Winterwanderung findet traditionell am 29. Dezember statt. sam