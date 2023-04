Im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung des SV Baur standen die Berichte der Abteilungen und der Jahresbericht des Vorsitzenden Karl-Heinz Liebich. Das vergangene Jahr sei sportlich sehr gut verlaufen. Besonders erfreut zeigte sich der Vorsitzende über den deutlichen Mitgliederzuwachs in der Tennisabteilung . Für 25-jährige Mitgliedschaft wurden Tatjana Zell und Adam Nemec geehrt.

Steffen Fischer gab einen umfassenden Bericht für die Tennisabteilung ab. Die Spielsaison 2021/2022 begann mit der Teilnahme an der Winterrunde mit drei Mannschaften, wobei die Herren in der Bezirksliga den ersten Platz belegten. Einen zweiten und dritten Platz belegten die Herren 2 und die Mixed-Mannschaft. Hervorzuheben ist das gute Abschneiden der 1. Herren in der Landesliga 2 und der Damen in der Nordliga 2 mit jeweils der Vizemeisterschaft.

Nicolas Winter konnte bei den Nordbayerischen Meisterschaften U10 im Freien und in der Halle jeweils den ersten Platz belegen. Sport- und Jugendwart Stefan Kor-nitzky berichtete, dass sich derzeit ca. 90 Mitglieder im Gruppentraining befinden.

Der erfolgreich gestartete Yoga-Kurs in der Halle wird im Mai fortgesetzt. Details werden noch bekannt gegeben.

Gute Kegler verloren

Jugendclubmeister wurden bei den „Junioren 18“ Daniel Twardzik, bei den „Knaben 15“ Nicolas Winter, bei den „Bambini 12“ John Heinisch und auf dem Kleinfeld Emil Beuerle.Bei den Erwachsenen wurden bei guter Beteiligung neue Vereinsmeister gekürt: Julia Wimmer, Stefan Kornitzky, Jan Schwarzmeier (Herren 30), Erwin Fischer , Theo Seiler und Heinz Thon (Senioren), Erwin Fischer /Theo Seiler (Doppel).

Daniel Zeitler berichtete aus der Kegelabteilung, dass die Saison für alle Mannschaften beendet ist. Leider hat die Abteilung durch verschiedene Umstände sehr gute Keglerinnen und Kegler verloren, so dass die sportlichen Erfolge und Ergebnisse hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind. Erfreulich ist, dass sich zwei neue Mitglieder angemeldet haben. red