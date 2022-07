Im Rahmen der letzten Jahreshauptversammlung des Kapellenerhaltungsvereins Mosenberg e. V. verkündete der langjährige Vorsitzende Sebastian Tempel , sein bisheriges Amt in jüngere Hände zu übergeben und somit bei den Neuwahlen des Vorstandes nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Der 77-Jährige stand zehn Jahre lang an der Spitze des Kapellenerhaltungsvereins.

Jahrelange Treue

2011 war der Verein nach einer Neustrukturierung aus dem im Jahre 1957 gegründeten Kapellenbauverein hervorgegangen. Auch in diesem Verein wirkte Sebastian Tempel viele Jahre lang in der Vorstandschaft mit großem Erfolg mit. Er habe es immer gerne gemacht, doch nun sei es an der Zeit für einen Wechsel, so der Mosenberger.

Frau übernimmt

Die daraufhin neu ins Amt gewählte Vorsitzende Monika Meixner bedankte sich im Namen der gesamten Vorstandschaft und aller Mitglieder bei Sebastian Tempel und sprach ihm ein herzliches Vergelt’s Gott für sein Engagement und seine über Jahrzehnte hinweg geleistete Arbeit aus. Die Dorfgemeinschaft Mosenberg wisse seinen leidenschaftlichen und unermüdlichen Einsatz sehr zu schätzen. red