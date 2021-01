Im Bereich der Bahnhofstraße (ab Kreuzung Ringstraße bis Bahnhof ) und in der St.-Georg-Straße beginnen am Montag, 1. Februar, die bis Freitag, 4. Juni, dauernden Sanierungsarbeiten am Abwasserkanalnetz. Es kann in diesen Abschnitten teilweise zu einer vermehrten Geräuschentwicklung kommen. Wichtige Hinweise erhalten die betroffenen Anlieger über ein Infoblatt, das von der beauftragten Firma "BE-KA-TEC" vor Beginn der Arbeiten verteilt wird. Darauf sind auch die Kontakte der Ansprechpartner vor Ort vermerkt. Außerdem geben auch die Mitarbeiter der Kläranlage unter der Telefonnummer 09573/5882 Auskunft. red