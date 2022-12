Ein Benefiz-Nachmittag mit Versteigerung zugunsten der Deutschen Knochenmarkspenderdatei und der José-Carreras-Leukämie-Stiftung sowie Typisierungsmöglichkeit als Stammzellspender findet am Freitag, 9. Dezember, ab 16 Uhr in der Montessori-Schule in Mitwitz statt.

Auktion für guten Zweck

Ex-Tatort-Kommissar Andreas Leopold Schadt als Moderator sowie die Präsentation ausgewählter, thematischer Schülerprojekte begleiten diese Aktion. Im Rahmen einer Versteigerung können Trikots namhafter Sportlegenden sowie Besitztümer weiterer prominenter Personen ersteigert werden – unter anderem signierte Torwarthandschuhe vom Weltmeister Sepp Maier .

Auch Fans anderer Sportarten wie Tischtennis, Basketball oder Handball werden auf ihre Kosten kommen, ebenso wie Hobbyköche.

Für das leibliche Wohl an diesem Nachmittag sorgt das Küchenteam der Montessori-Schule Mitwitz . Unterstützt werden sie dabei unter anderem von der Brauerei Leikeim aus Altenkunstadt durch eine großzügige Getränkespende und von der Mühlenbäckerei Habelitz aus Mitwitz durch eine Backwarenspende. red