Nach drei Jahren pandemiebedingter Pause hat die 66. Friedenswallfahrt auf dem „ heiligen Berg“ stattgefunden. Über 80 Soldatenkameradschaften von der Bayerischen Kameraden-Vereinigung (BKV) und des Bayerischen Soldaten Bundes (BSB) kamen der Einladung nach.

Die Soldatenkameraden und Pilger wurden vor der Treppe am Haupteingang von Guardian Pater Maximilian und dem Kirchenschweizer Daniel Reitz empfangen und in die Basilika begleitet. Aufgrund des großen Andrangs musste der Festgottesdienst in der Basilika mit Verspätung beginnen. Die Eucharistiefeier wurde von Pater Alexander Weissenberger zelebriert und von Hauptmann d. R. Georg Hagel musikalisch an der Orgel bereichert.

Im Anschluss an den Gottesdienst folgte eine Feierstunde am Ehrenmal im Schatten der Basilika. Dort begrüßte der stellvertretende Bezirksvorsitzende Roland Leicht zahlreiche Ehrengäste, darunter die Festrednerin Regierungspräsidentin von Oberfranken Heidrun Piwernetz und vom Volksbund Kriegsgräber Oberstabsfeldwebel Robert Fischer .

In ihrer Festrede ging Heidrun Piwernetz auf das Kriegsende in Europa vor 78 Jahren ein. „Über 60 Millionen Menschen verloren ihr Leben im Zuge der Menschheits-Katastrophe des 2. Weltkrieges im Holocaust , durch kriegerische Handlungen, Bombardierung, Flucht, Vertreibung und Verschleppung. Unsere Aufgabe ist es, die Erinnerung an das Geschehen lebendig zu halten und entschieden für ein ,Nie wieder’ einzutreten“, erklärte sie. Jeder gefallene Soldat, verlange, Zivilcourage und Toleranz zu üben und den Krieg als Mittel der Politik zu ächten. Es seien keine „Helden“ gewesen, die da in den Kampf geschickt wurden. Es seien Menschen gewesen, die sich auf den Schlachtfeldern nichts sehnlicher wünschten, als bei ihren Familien und in ihrer Heimat zu sein, so Piwernetz.

Die Bevölkerung in Franken und Bayern, welche heimatverbunden und religiös sei, und hier besonders die überlebenden Soldaten mit ihren Angehörigen, gedachten bereits 1957 der Ereignisse des Zweiten Weltkrieges als Mahnung, durch die Friedens- und Soldatenwallfahrt in Vierzehnheiligen , als Dank und Mahnung für den Frieden nach der Heimkehr der Überlebenden und zur Erinnerung an die Gefallenen.

„Sie haben heute erneut durch Ihre Teilnahme an dieser beeindruckenden Wallfahrt bewiesen, dass ihnen die Vergangenheit und die Zukunft unseres Landes nicht gleichgültig ist“, so Heidrun Piwernetz. Im Anschluss legte man unter den Klängen vom guten Kameraden und dreifachen Kanonendonner einen Kranz am Ehrenmal nieder. Nach der Nationalhymne, gespielt vom Musikverein Burgkunstadt, erfolgte der Rückmarsch mit dem Trommler Zug der SK Wallenfels , den Reservisten, Fahnen, Standarten und Ehrengästen. gkle