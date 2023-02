Gut neunzig stille Gesellschafter konnte Geschäftsführer Dirk Dzedzeck in der Turnhalle des TSV Marktzeuln zur Gesellschafterversammlung begrüßen . Dies sei über die Hälfte der insgesamt 161 Anteilseigner, stellte er erfreut fest.

Dzedzeck berichtete im Anschluss von den beiden vergangenen Jahren. Im Jahr der Gründung 2021 habe es keine großen Aktivitäten gegeben, vielmehr wartete man auf die Fertigstellung der Immobilie Am Flecken 47. Anfang 2022 ging es dann an die Auswahl der Lieferanten, der Ladenbereich konnte eingerichtet werden. Bereits im April wurden erste Umsätze erzielt.

Die Umsätze, so der Geschäftsführer , hätten sich 2022 nach einem Hype im Mai und Juni auf einem erfreulichen Niveau stabilisiert. Die Anzahl der Kunden pro Tag und die damit getätigten Umsätze hätten die vorher erstellten Prognosen sogar leicht übertroffen.

Kindergarten und Schule im Blick

In diesem Jahr, so Dirk Dzedzeck, werde man den Kindergarten und die Schule im Rahmen des Schulobst- und Schulmilchprogrammes mit frischen Produkten beliefern. Ein Mittagessen-Angebot im Laden ist bereits in der Startphase und wird sehr gut von den Kunden angenommen. Im März soll wieder eine Vernissage mit Kaffee und Kuchenverkauf stattfinden, organisiert von Katharina Michel. Obligatorisch wird die Geburtstagsparty zum Einjährigen im Mai sein. Man will, so der Geschäftsführer , in Zukunft das Produkt- und Serviceangebot erweitern, auch saisonal und mit Sonderangeboten.

Ein großes Lob und Dankeschön gab es dann für das Team um Ladenchefin Nadine Dressler und ihre Mitarbeiterinnen Bianka Dressler, Katharina Michel, Kerstin Weinmann und Tanja Degen. Ihr Engagement, ihre Einsatzfreude, Kompromissbereitschaft bei Überstunden und Vertretungssituationen, besonders ihr Ideenreichtum bei Innovationen seien beispiellos.

Dank sagte Dirk Dzedzeck auch an die ehrenamtlichen Helfer, die beim Einräumen der Lieferungen unterstützen und die Versorgungsfahrten (Obst und Gemüse, Fleisch und Wurst, Käse müssen abgeholt werden) absolvieren sowie Kuchen und Torten als „Selbstgebackenes“ zur Verfügung stellen. red