Mit einer neuen und jungen Mannschaft gehen die „ Gartenfreunde “ in die Zukunft. Einvernehmlich gestaltete sich die Wahl des Vorstands. Die Mitglieder wählten Denise Schwalme zur Ersten und Stefanie Betz zur Zweiten Vorsitzenden. Zudem wählten sie als Erste Kassiererin Priscilla Mehrmann und als Zweite Kassiererin Annika Günzel. Außerdem wurden gewählt: Erster Schriftführer Sebastian Eideloth, Zweite Schriftführerin Klaudia Eideloth. Bernhard Scherer wurde zum Gerätewart gewählt und als Ausschussmitglieder sind Nina Slezak, Johanna Wolfram, Michael Popp, Marina Ziegler und Sabrina Herbst im Amt. Kassenprüfer sind Klaus Schwemmlein und Helga Rühr. Die bisherige Zweite Vorsitzende Christine Kröner wünschte sich vom neuen Vorstand den Ortsbrunnen, also das Projekt zu verwirklichen, das dem vorherigen Vorstand nicht gelungen war.

Ein besonderer Punkt waren auch die Ehrungen von Mitgliedern für deren langjährige Vereinstreue. Für 25 Jahre Mitgliedschaft bei den Gartenfreunden wurden Kerstin Hümmer, Nadine Schütz und Barbara Daumann geehrt. Als Ausdruck des Dankes überreichte bekamen sie Urkunde, Nadel sowie eine Orchidee überreicht.

Ein Einblick in das zurückliegende Jahr: Etliche Ausflüge und Aktivitäten waren unternommen worden. Dazu gehörten unter anderem eine Spargelführung. Die Kirchweih war auch ein Höhepunkt. Sie wurde erstmals in den neuen Räumen des Feuerwehrhauses ausgerichtet und war ein Erfolg. Barbara Daumann bot an, für die Kinder eine Vorlesestunde abzuhalten.

Kreisfachberater Michael Stromer informierte über die Förderung „Streuobst für alle“. Im Zuge des bayrischen Streuobstpaketes soll damit die Pflanzung von hochstämmigen Obstbäumen vorangebracht werden. Die Förderhöhe liegt bei maximal 45 Euro je Baum. Thomas Micheel