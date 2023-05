„Musik ist unsere Stärke“ lautet das Motto des Nordbayerischen Musikbundes. Das gemeinsame Musizieren wird in den Musikkapellen groß geschrieben, erklärte der Bezirksvorsitzende des Nordbayerischen Musikbundes Thomas Kolb. Dazu gehöre natürlich auch eine erfolgreiche Nachwuchsarbeit.

In Weismain konnte man sehen, wie sich diese Jugendarbeit derzeit sehr positiv entwickelt und auszahlt. Auch in diesem Jahr stellten sich zwei der jüngsten Musikerinnen und Musiker der Blaskapelle Weismain erfolgreich den Leistungsprüfungen des Nordbayerischen Musikbundes.

So konnte Felix Eitzenberger (Posaune) seine D2-Prüfung (Musikerleistungsabzeichen in Silber) und David Mostowicz (Tenorhorn) seine D1-Prüfung (Musikerleistungsabzeichen in Bronze) erfolgreich ablegen.

Fleiß und das Engagement

Vorsitzender Jörg Daschner lobte den Fleiß und das Engagement der Musiktalente, die aufgrund ihres Talents und ihres bereits erworbenen Könnens in der Hauptkapelle mitspielen. Alle ermunterten die Jugendlichen, auch weiterhin an solchen Kursen teilzunehmen, da dies eine wesentliche Grundlage für die richtige Beherrschung eines Instrumentes sei. rdi