Dass gerade meist junge Feuerwehrleute ihre Aktivitäten in den freiwilligen Feuerwehren sehr ernst nehmen, zeigte sich wieder bei der modularen Truppmannausbildung (MTA), die kürzlich in Weismain durchgeführt wurde. Diese Grundausbildung war in 16 verschiedenen Kursen von September bis Oktober durchgeführt worden.

Bei einer Truppmannausbildung werden die Grundlagen vermittelt, die für aktive Feuerwehrfrauen und -männer im Ernstfall sehr wichtig sind. Sie endet – wie auch in Weismain – mit einer Prüfung, deren Ergebnis als Leistungsnachweis gilt.

Der Lehrgang findet, da er sehr umfangreich ist, meist auf Kreis- oder auf Kommunenebene mit einer Stützpunktfeuerwehr statt.

Prüfung bestanden

Erfolgreiche Teilnehmer waren: aus Arnstein Emilia Schorn, Marco Will und Robin Zeis, aus Geutenreuth Max Herold, aus Lichtenfels Florian Schulte, aus Marktzeuln Lukas Gamper, aus Modschiedel Anika Deuber, Maria Kornitzky, Sophia und Toni Karmann, aus Neudorf Ralf Haselhuhn, aus Redwitz Bernd von Grünhagen, aus Unterneuses Sophie Krausche, aus Weiden David Dütsch, Johannes Herold, Eva Hoch und Elias Reh, aus Weismain Ramona Bunzelt, Johannes Dauer, Julian Fischer, Emanuel Kappl, Kathrin Keilholz, Tanja Krause, Lonas Löhlein, Domink Müller, Fabian Schneider, Florian Schneider, Mario Sittig sowie Janis Tungl.

Roland Dietz