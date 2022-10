Schon reges Treiben am Samstagvormittag am Feuerwehrhaus. Eine Gruppe Jugendlicher bereitete sich für die Abnahme des Jugendleistungsabzeichens bei der Stadtwehr vor.

Der großzügige Dorfplatz diente den Feuerwehrdienstleistenden in den letzten Wochen bei rund zehn Übungen à drei Stunden schon als Übungsplatz. So war für den Prüfungstag alles gut vorbereitet.

Dass sich hinter dem Leitbegriff der Feuerwehren „Retten – Löschen – Bergen – Schützen“ ein breites Spektrum an Wissen verbirgt, zeigte sich im theoretischen Teil der Prüfung: Feuerwehrwesen, Gerätekunde, Erste-Hilfeleistung und nicht zuletzt Anlegen von Knoten.

Das Prüfungsteam bestätigte den Teams insgesamt tadellose Arbeit. Glückwünsche gingen an die Prüflinge vonseiten der Prüfungskommission, vom zweiten Bürgermeister Holger Then, Ortsprecher Karl-Heinz Jäger, Feuerwehrvorstand Bernd Wohnig und nicht zuletzt Ersten Kommandanten Philipp Hensel. Letzterer bedankte sich zusätzlich bei den Ausbildern Manuel Scherer und Felix Schaller. Aus den Worten der Sprecher war zu vernehmen, dass in Landkreis, Stadt und Ortschaft das ehrenamtliche Engagement der Feuerwehrdienstleistenden eine große Wertschätzung findet.

Folgende Teilnehmer legten ihre Prüfung ab: Nadja Grasser (Gold), Josepha Lieb (Gold), Daniel Schober (Gold), Stefan Baumann (Gold-Blau), Laura Schober (Gold-Grün), Johannes Lieb (Gold-Blau), Carolin Meißner (Silber), Sebastian Schell (Gold-Blau), Lukas Meißner (Bronze), Franziska Lieb (Bronze), Christoph Stretz (Silber), Laura Schust (Gold-Blau) und Annalena Jäger (Bronze). bö