Über 40 Junioren-Fußballmannschaften treffen sich am Wochenende im Lichtenfelser Karl-Fleschutz-Stadion zum Sparkassen-Cup des 1. FC Lichtenfels .

Von den Bambinis bis zu den C-Junioren zeigen wieder zahlreiche Nachwuchskicker aus den Landkreisen Lichtenfels , Coburg, Kronach, Bamberg und Kulmbach, was in ihnen steckt. Das Publikum darf sich an insgesamt drei Turniertagen auf viele spannende Spiele freuen. red