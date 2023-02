Rückschau auf drei von der Pandemie geprägte Jahre hielten zahlreiche Mitglieder des katholischen Frauenkreises Altenkunstadt bei ihrer Hauptversammlung. Dabei wurde deutlich, dass die Gemeinschaft trotz aller Beschränkungen im kirchlichen, gesellschaftlichen und sozialen Bereich erfreulich aktiv war. Bei den Wahlen wurden mehrere Posten neu besetzt.

„Corona, Krieg, Inflation – wir leben in einer schweren Zeit“, erklärte Roswitha Arnold. Die Vorsitzende dankte deshalb allen Helferinnen und Helfern für ihre tatkräftige Unterstützung. Nicht zuletzt ihnen sei es zu verdanken, dass der Verein auf gesunden Füßen steht.

Der katholische Frauenkreis hat derzeit 193 Mitglieder . „Unsere Frauen werden immer älter und Jüngere haben leider kaum Interesse an Vereinsarbeit“, bedauerte Vorsitzende Roswitha Arnold. „Trotz Corona konnte der Frauenkreis in den letzten drei Jahren viel spenden“, erklärte Schatzmeisterin Sonja Herold in ihrem Finanzbericht. Größere Zuwendungen seien unter anderem an die Aktiven Bürger, die Tafel in Burgkunstadt, den Hospizverein Lichtenfels und die Flutopfer im Ahrtal gegangen. Auch die Renovierung der Sakristei in der Altenkunstadter Pfarrkirche habe der Verein finanziell unterstützt.

Pfarrgemeinderatsvorsitzender Thomas Geldner dankte den Frauen für ihr umfangreiches Schaffen, das sich nicht nur auf gesellige Angebote beschränkt, sondern auch besinnliche Momente bietet.

Einige neue Gesichter im Vorstand

Bei den Wahlen wurden Vorsitzende Roswitha Arnold und Schatzmeisterin Sonja Herold in ihren Ämtern bestätigt. Der Posten der stellvertretenden Vorsitzenden wurde mit Irmgard Radziej neu besetzt. Neu im Vorstandsteam ist auch Ingrid Zapf, die sich künftig um die Schriftführerarbeiten kümmern wird. Dem Beirat gehören zukünftig Elisabeth Natterer, Doris Oppel, Rosanne Tucakovicz, Gabi Vonbrunn, Pia Welscher, Elisabeth Wiehle und Martina Mätzke an. Zu Kassenprüfern wurden Barbara Firnschild und Marlene Müller bestimmt.

Die Vorsitzende wies anschließend noch auf den Frauenfasching am Sonntag, 12. Februar, um 14 Uhr im Pfarrsaal hin. Der Weltgebetstag, für den diesmal Frauen aus Taiwan die Gottesdienstordnung erstellt und Gebetstexte verfasst haben, wird am Freitag, 3. März, mit einem ökumenischen Gottesdienst in der katholischen Kirche begangen. bkl