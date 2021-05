In zwei Gottesdiensten feierte die evangelische Kirchengemeinde in der Schney am Pfingstmontag die Jubelkonfirmation für die Jubilare aus dem Jahr 2020. Am Vormittag feierten zwei Männer nach 25 Jahren ihre silberne und drei Frauen nach 50 Jahren ihre goldene Konfirmation . Am Nachmittag feierten acht Personen nach 60 Jahren ihre diamantene, zehn Personen nach 65 Jahren ihre eiserne und drei Personen nach 70 Jahren ihre Gnaden-Konfirmation.

Im Mittelpunkt der Predigt von Pfarrerin Tanja Vincent stand das Bibelwort aus Psalm 50,15: Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Nicht nur in Zeiten der Pandemie, sondern in allen Situationen des Lebens seien Christen eingeladen, sich mit allem an ihren Gott zu wenden, und der verspricht, sie zu hören und zu erhören, sagte die Pfarrerin . Im Laufe des Lebens kämen die meisten Leute in Situationen, in denen sie es besonders zu schätzen wissen, dass Gott einer ist, der zuhört, der mitgeht und seinen Segen verspricht. Das Fest sei eine gute Gelegenheit, auch dankbar auf das Schöne zu sehen, das es gab, und Gott dafür zu loben.

Mit dem Glaubensbekenntnis erneuerten die Jubilare im Gottesdienst ihr Konfirmationsversprechen. Wieder wurde ihnen der Segen Gottes für den vor ihnen liegenden Weg zugesprochen. Dem schloss sich die Feier des Abendmahls an. Die silberne und goldene Konfirmation begleitete Petra Gerlach an der Orgel, im Nachmittagsgottesdienst spielte Dorothea Lintzmeyer die Orgel und ein kleines Ensemble aus dem Cantorei-Chor sang einige Lieder, da die Gemeinde weiterhin nicht sel­ber singen darf. Auch wenn sich kein Zusammensein anschließen konnte, waren es schöne Gottesdienste , die Ermutigung gaben. Die überreichten Urkunden werden daran erinnern. red