Auf ein ereignisreiches Jahr blickten die Mitglieder des 1. FC Altenkunstadt bei der Generalversammlung zurück, das mit dem Aufstieg der ersten Mannschaft in die Kreisliga 2 seinen Höhepunkt hatte. Allerdings gab es in dem Vereinsjahr mit den Umbauarbeiten im Sportheim am Main und der Auflösung des Fusionsvereins zusätzlich noch viel zu tun. Bei den Wahlen vollzog sich diesmal ein Wechsel an der Führungsspitze des Vereins.

Die Wahlen leiteten Bürgermeister Robert Hümmer , Rainer Hofmann und Marcus Michel. Zuvor schon hatte Vorsitzender Dieter Radziej erklärt, dass er sein Amt in jüngere Hände legen möchte. Die Wahlen brachten anschließend folgendes Ergebnis: Erster Vorsitzender Johannes Oppel, Zweiter Vorsitzender Dieter Radziej, Schriftführerin Nadine Freitag, Schatzmeister Klemenz Florian, Stellvertretender Schatzmeister Fabian Angermann, Geschäftsführer Daniel Metzner, Ehrenamtsbeauftragter Rainer Hofmann, Jugendleiter Frank Freitag, Platzwart Niklas Dill, Kassenprüfer Bernhard Vonbrunn und Marcus Michel, Verwalterin der Jugendkasse Heike Mohrand, Vereinsausschuss Zacharias Mirwald, Reinhard Hofmann, Udo Leicht und Florian Barnickel.

Im Amt bestätigt wurde die Altligaleitung mit Thomas Schleicher und Peter Wunderlich.

Der neu gewählte Vorsitzende Johannes Oppel bedankte sich im Namen aller Gewählten für das Vertrauen.

Er bat um die Unterstützung insbesondere bei den Diensten auf dem Sportgelände und kündigte an, dass man auch diejenigen Mitglieder , die nach ihrer Amtszeit nicht mehr kandidierten, in einem gebührenden Rahmen verabschieden werde. dr