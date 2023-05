In der Schlosskirche zu Lahm erklingt am Sonntag, 7. Mai, ein Konzertprogramm unter dem Titel „Soli deo Gloria“ anlässlich des 300. Jubiläums des Amtsantritts von Johann Sebastian Bach als Thomaskantor in Leipzig mit Werken Bachs und seiner beiden „Konkurrenten“.

Georg Philipp Telemann war die erste Wahl der Leipziger, doch die Hamburger wollten ihn nicht gehen lassen. Auch Johann Christoph Graupner wollte sein Dienstherr nicht gehen lassen.

Mit Bachs berühmten Motetten „ Jesu , meine Freude“ und „Lobet den Herren, alle Heiden“ sowie Motetten Telemanns und Orgelwerken Graupners treten die drei großen Barockkomponisten in einen musikalischen Dialog.

Es singen Yuka Koroyasu (Sopran), Nele Gramß (Sopran), Moritz von Cube (Alt), Jan Kobow (Tenor) und Jakob Ewert (Bass). Die Leitung hat Lucas Pohle (Orgel).

Karten (12 Euro; ermäßigt acht Euro) sind an der Abendkasse erhältlich. Personen bis 18 Jahre haben freien Eintritt. red