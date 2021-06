230 Schulen in ganz Bayern beteiligen sich aktuell an dem Musikklassen-Förderprojekt „klasse.im.puls“, das das bayerische Kultusministerium und die Friedrich-Alexander-Universität Nürnberg-Erlangen in Zusammenarbeit mit dem Sparkassenverband Bayern 2009 ins Leben rief. Seit fünf Jahren ist auch die Mittelschule Altenkunstadt mit von der Partie. Für ihr musikalisches Schaffen wurde die Bildungseinrichtung jetzt im Rahmen einer virtuellen Feier mit einem Zertifikat ausgezeichnet.

„Diese Ehrung hätte eigentlich schon im vergangenen Jahr erfolgen sollen, aber aufgrund der Corona-Pandemie war dies leider nicht möglich“, erläutert Stefan Sniehotta, der zusammen mit den Lehrkräften Christina Scheibe und Tabea Tröster an der Mittelschule das „klasse.im.puls“-Projekt betreut.

Worum geht es dabei? Kultusminister Michael Piazolo , zugleich Schirmherr von „klasse.im.puls“, sagte dazu in seiner Videobotschaft anlässlich der Online-Feier: „Musik ist die universelle Sprache des Herzens. Musik kann trösten und Freude schenken. Und gerade weil wir alle im Moment keine Konzerte und Festivals besuchen können, ist das Musizieren daheim, in der Familie und in der Schule umso wichtiger geworden. Gemeinsam zu musizieren ist ein unvergessliches Gemeinschaftserlebnis“.

Und auf der Internetseite von „klasse.im.puls“ heißt es: „Musik bietet Kindern die einzigartige Möglichkeit, soziale, personale und schulische Kompetenzen zu erweitern.“

Die Zertifizierungsplakette bekommt man natürlich nicht geschenkt. „Wir mussten für die Qualifikation nachweisen, dass das Projekt mit entsprechenden Angeboten bei uns auch tatsächlich umgesetzt wird“, betont Stefan Sniehotta. An der Altenkunstadter Mittelschule geschieht dies in den Klassen 5aG und 6aG, die als Bandklassen geführt werden.

Mit den Ganztagsklassen

„Wir haben uns für Ganztagsklassen entschieden, weil die beiden zusätzlichen Musik-Wochenstunden sich besser in den Nachmittagsunterricht integrieren lassen“, erläutert Sniehotta, der an der Schule die Ganztagsbetreuung koordiniert und die Schulband leitet.

Die Begeisterung für „klasse.im.puls“ hielt sich bei den Schülern anfangs in Grenzen. „Ich kann nicht singen und ein Instrument spielen schon gar nicht“, war immer wieder zu hören. Doch davon ist mittlerweile nichts mehr zu spüren. „Jetzt macht es allen Riesenspaß. Denn wir wollen hier ja keine Profis ausbilden, sondern in Theorie und Praxis lediglich die Grundlagen des Instrumentalspiels vermitteln. Und nicht zuletzt fördert dies den Klassenzusammenhalt und stärkt den sozialen Charakter“, sagt Sniehotta.

Und dass es ihnen Spaß macht, stellten die Jugendlichen mit Gesangs- und Ins-trumentaldarbietungen bei verschiedenen Schulveranstaltungen bereits mehrfach unter Beweis. Das Projekt „klasse.im.puls“ möchte aber auch dazu animieren, den in der Bandklasse beschrittenen Weg weiterzugehen. „Sollte daher jemand auf den Geschmack gekommen sein, so hat er die Möglichkeit, in der Musikschule des Schulverbands ein Ins-trument seiner Wahl zu erlernen“, empfiehlt Stefan Sniehotta.

Wie bei der virtuellen Ehrungsfeier, die live aus dem Musiksaal der Musikpädagogik der Friedrich-Alexander-Universität übertragen wurde, zu erfahren war, musizieren bei „klasse.im.puls“ in diesem Schuljahr bayernweit über 12 000 Schüler in rund 500 Musikklassen. 113 Schulen haben das Zertifikat erhalten.