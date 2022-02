(PM der Stadt Lichtenfels ) Dass man Bücher, CDs, DVDs, Zeitschriften und Spiele in der Stadtbücherei Lichtenfels ausleihen kann, genauso wie auch Tonies, Konsolenspiele und viele weitere Medien, ist bekannt. Aber wer sagt, dass sich das Angebot einer Bücherei auf Medien beschränken muss? Warum kann man eigentlich nicht auch eine Nähmaschine, ein Balance Board oder einen Beamer ausleihen? Viele Bücher zu den verschiedensten Themen sind in der Stadtbücherei Lichtenfels bereits vorhanden, doch die passenden Gegenstände dazu hat nicht jeder zu Hause. Um den Konsum zu reduzieren und Ressourcen zu schonen, hat die Stadtbücherei Lichtenfels ihr Angebot um die Bibliothek der Dinge erweitert. Dabei können Büchereinutzerinnen und -nutzer Gegenstände, die man eigentlich zuhause selten benutzt, in der Stadtbücherei Lichtenfels ausleihen. So kann man zum Beispiel auch Gegenstände, die man erst mal kennenlernen möchte, ausprobieren und entdecken.

Was kann man in der Bibliothek der Dinge ausleihen? Mit dem Heimplanetarium den Sternenhimmel ins Wohnzimmer holen, mit dem Teleskop neue Welten entdecken, mit der Nähmaschine tolle Modelle anfertigen, mit dem Football für den nächsten Super Bowl üben und – und – und ...Die Bibliothek der Dinge macht vieles möglich!

Der Basisbestand

Die Stadtbücherei Lichtenfels startet im Bereich „Bibliothek der Dinge“ mit einem Basisbestand in folgenden Bereichen: Kreatives (z. B. Nähmaschine, Buttonmaschine), Sport und Spiel (z. B. Balance Board, Fitnessreifen, American Football), Technik (z. B. Nintendo Switch Konsole, Beamer, Akku-Bohr-Schrauber), Forschen (z. B. Teleskop, Heimplanetarium), Lernen (z. B. Ozobot, Dash, Lego Education).

Wo und wie kann man die Gegenstände ausleihen und zurückgeben? Zunächst seinen „Wunschgegenstand“ auswählen. Man findet eine Liste der ausleihbaren Gegenstände gegenüber der Ausleihtheke direkt vor Ort in der Stadtbücherei . Der „Wunschgegenstand“ kann beim Personal bestellt werden und ist am nächsten Tag zum Abholen bereit. Bei der Rückgabe – immer direkt beim Personal – wird alles auf Vollständigkeit und Funktionsfähigkeit überprüft.

Wie lange kann man die Gegenstände ausleihen? Die Leihfrist beträgt zwei Wochen. Eine Verlängerung ist nicht möglich. Man kann maximal zwei Dinge gleichzeitig ausleihen und einen weiteren Gegenstand vormerken. Das Mindestalter für die Ausleihe beträgt zwölf Jahre. Einige Gegenstände sind erst ab 18 Jahren ausleihbar.

Sind zusätzliche Gebühren fällig? Es werden keine zusätzlichen Gebühren erhoben. Voraussetzung ist ein gültiger Ausweis der Stadtbücherei Lichtenfels .

Alle Informationen zur Stadtbücherei Lichtenfels telefonisch unter 09571/795-133 oder online unter www.stadtbuecherei-lichtenfels.de. red