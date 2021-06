Um auch weiterhin keine Impfdosen am Ende eines Impftages verwerfen zu müssen, bietet das Impfzentrum des Landkreises Lichtenfels jetzt allen impfwilligen Bürgern, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, an, sich auf einer sog. Hop-on-Liste (Reserve-Liste) für Erstimpfungen vormerken zu lassen. Sobald an einem Tag ersichtlich ist, dass Impfdosen übrig sind, werden die Personen dieser Liste angerufen. Die Impfung erfolgt dann noch am selben Tag.

Voraussetzungen

Die Eintragung in die Reserve-Impf-Liste ist daher an ein paar Voraussetzung gebunden:

• Die Impfungen erfolgen zwischen 15 und 19 Uhr. Sie sollten daher in diesem Zeitfenster täglich (Montag bis Sonntag) telefonisch erreichbar sein und innerhalb von 30 Minuten ins Impfzentrum kommen können.

• Sie sind im Online-Impf-Portal des Freistaates Bayern (BayIMCO) registriert.

• Sie erklären sich damit einverstanden, dass Sie mit dem Impfstoff geimpft werden, der an diesem Tag vorrätig ist.

• Sie waren in den letzten sechs Monaten nicht mit Corona infiziert.

• Sie hatten in den letzten zwei Wochen keine andere Impfung erhalten.

„Unsere bisherige Reserve-Liste ist sehr weit abgearbeitet. Die Hilfsorganisationen, wie Feuerwehren, Rettungsdienst, etc., konnten so auf diesem Wege geimpft werden. Jetzt möchten wir allen impfwilligen Bürgern die Möglichkeit bieten, sich in diese Liste eintragen zu können. Unter https://www.lkr-lif.de/hop-on ist eine Registrierung online ab sofort möglich“, erläutert Landrat Christian Meißner das neue Angebot für Impfwillige. red