Prima Stimmung herrschte beim großen Frauenfasching der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde . Unter dem Motto „Lachen ist die beste Medizin “ erwies ein bunt kostümiertes Narrenvolk, darunter auch einige Männer, im komplett gefüllten Saal des Kreuzberg-Gemeindezentrums in Altenkunstadt Prinz Karneval die Ehre.

Das Leitungsteam der evangelischen Frauenhilfe hatte ein vergnügliches Programm mit köstlichen Sketchen auf die Beine gestellt, das knapp drei Stunden lang die Lachmuskeln strapazierte. Mit einem „Loblied auf das Alter“ eröffnete der Faschings-Chor den bunten Reigen. Das flotte Liedchen machte deutlich, dass auch der „Herbst des Lebens“ seine Vorzüge hat.

Das Narrenvolk machte unter anderem Bekanntschaft mit einem jungen Pfarrer , der sich auf seine erste Predigt vorbereitete. Wenn er doch bloß nicht so aufgeregt wäre! Der Apotheker weiß Rat: „Üben Sie Ihre Predigt kurz vor dem Gottesdienst vor einem Spiegel, und jedes Mal, wenn Ihre Hände zu zittern beginnen, trinken Sie ein Schnäpschen.“ Nach 17 Mal Zittern stieg der Geistliche auf die Kanzel. Aufgeregt ist er nicht mehr, aber die Predigt wird man in der Gemeinde nicht so schnell vergessen.

Auf der Kreuzung überfahren

Dass der Seelsorger den Choral „ Jesu , meine Zuversicht“ in „ Jesu , meine Kuh frisst nicht“ abwandelt und Christus seinen Worten zufolge nicht ans Kreuz geschlagen, sondern auf einer Kreuzung überfahren wurde, sind nur zwei von vielen Peinlichkeiten, die man dem jungen Pfarrer wohl nicht so schnell verzeihen wird.

Sternekoch Johann öffnete eigens für die Altenkunstadter Frauen seine Gourmet-Kochschule.

Wer im Club „Die alten Schachteln“ Mitglied werden möchte, muss gewisse Voraussetzungen erfüllen. „Da darf nur rein, wer gebrechlich ist, keine Zähne mehr hat, schlecht sieht und genauso schlecht hört“, erklärt die Präsidentin.

Das Publikum amüsierte sich über den kleinen Max, der einen Aufsatz schreiben soll und dabei mit der Rechtschreibung Probleme hat, und einen Pfarrer , der eine tote Katze beerdigen soll.

Zum Schluss machte das Publikum noch Bekanntschaft mit einer extrem eitlen Dame, die allzu gerne ihre Vorzüge preist und dabei im Fünf-Minuten-Takt einen Spiegel aus der Handtasche holt, um ihre Schönheit zu bewundern. bkl