Kürzlich traf sich die Schachfamilie der Schachspielervereinigung 1931 Burgkunstadt . Vorsitzender Thomas Müller freute sich, dass nach zwei Jahren Corona-Pause endlich wieder so viele Mitglieder mit ihren Angehörigen der Einladung gefolgt waren.

Müller bedankte sich bei seinen Mitarbeitern im Vorstand, besonders bei den für die Jugendarbeit Verantwortlichen Jens Güther, Johannes Türk, Alexander Öhrlein und Michael Wagner. Denn die SSV Burgkunstadt hat mittlerweile eine der größten Jugendabteilungen der oberfränkischen Schachvereine.

Langjährige Treue

Im Anschluss stand die Ehrung zweier verdienter Mitglieder an. Für mehr als 40-jährige Mitgliedschaft erhielt Andreas Rebhahn die Ehrennadel in Silber mit Gold. Für über 55-jährige Mitgliedschaft konnte Wolfgang Karol sogar die Ehrennadel in Gold verliehen werden.

Doch auch sportliche Ehren gab es einige zu verzeichnen. In der Stadtmeisterschaft der Mädchen siegte Kristin Völker vor Anika Güther und Amelie Gebert. Bei den U10-Jugendlichen siegte Anika Güther vor Amelie Gebert und Frederik Öhrlein. Bei den Schnellschachturnieren siegten Laurin Partheymüller, Jens Güther, Johannes Türk und Daniel Völker .

In der Schnellschach-Jahreswertung siegte bei den Mädchen Kristin Völker vor Magdalena Völker und Anika Güther. Bei der U12 siegte Vlad Botscharow vor Michael Quidenus und Frederik Öhrlein. Bei den U14- bis U18-Jugendlichen siegte Laurin Partheymüller vor Sebastian Quidenus und Robert Kral.

Rekordsieger darf Pokal behalten

Schnellschach-Vereinsmeister wurde Alexander Öhrlein vor Jens Güther und Johannes Türk. Bei den Blitzturnieren siegten dreimal Jens Güther, zweimal Alexander Öhrlein und einmal Daniel Völker . Die Jahresblitzmeisterschaft gewann Jens Güther vor Daniel Völker und Alexander Öhrlein.

Güther ist mit zehn Siegen nun Rekordsieger in der Jahresblitzwertung und gewinnt den Wanderpokal endgültig. In der Vereinsmeisterschaft gab es in diesem Jahr eine Überraschung. Nach langer Pause beteiligte sich Andreas Rebhahn wieder einmal an diesem Turnier und gewann es erstmals in seiner Schachlaufbahn. Den zweiten Platz belegte Michael Wagner vor Jens Gü-ther. Alle Sieger erhielten Urkunden und Pokale überreicht.

Neuer Gedächtnispokal

Der Höhepunkt der Ehrungen war allerdings die erstmalige Verleihung des Manfred-Hildebrandt-Gedächtnis-Wanderpokals. Er wurde von Christian Klemenz gestiftet, um die Erinnerung an das unvergessliche Mitglied zu bewahren.

Hildebrandt war an jedem Spielabend im Vereinslokal, er war immer da, wenn es etwas zu tun gab. Den Pokal sollte deshalb derjenige bekommen, der an den meisten Veranstaltungen des Vereins im Jahresverlauf beteiligt war. Dies war in diesem Jahr Jens Güther, der den Pokal aus den Händen des Stifters überreicht bekam.

Thomas Müller