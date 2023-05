Kindern zu einem besseren Leben zu verhelfen, hat sich Klaus Rübensaal mit seiner „Mr. Bike Kinderhilfe“ zur Lebensaufgabe gemacht. „Ohne Bildung haben Kinder keine Chance, im Leben etwas zu erreichen.“

Der Inhaber des gleichnamigen Fahrradgeschäfts in Lichtenfels unterstützt bereits seit fast zehn Jahren ein Kinderheim in Quiquijana bei Cusco in Peru. Die Spenden , die Rübensaal bei Freunden, Bekannten, Kunden und Geschäftspartnern sammelt, überweist der Lichtenfelser nicht einfach. Wenn möglich, übergibt er sie persönlich bei einer Mountainbike-Tour im Andenhochland.

Rucksackaktion in Tansania

Aber auch andere Kinderprojekte werden von der „Mr. Bike Kinderhilfe“ unterstützt: So konnte Veronika Flierl, die Partnerschaftsbeauftragte des evangelisch-lutherischen Dekanats Michelau, bereits zum zweiten Mal eine Spende Rübensaals entgegennehmen. Die 1500 Euro sind für die Schulrucksackaktion im Partnerdekanat, dem Eastern District der Diözese Meru in Tansania, bestimmt. Wie Rübensaal setzt sich auch die Burgkunstadterin für bessere Lebensbedingungen und Perspektiven junger Menschen ein. Seit mehr als zehn Jahren erhalten alle Schulanfänger im Eastern District die gleichen Rucksäcke, unabhängig von Geschlecht, Herkunft oder Religion. Die Taschen enthalten alles Notwendige für den Schulstart.

„Wie in Peru kommt auch in Tansania durch persönliche Kontakte jeder Cent direkt als Spende an“, betonte Rübensaal bei der Übergabe des symbolischen Spendenschecks. bkn