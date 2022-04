Müll gehört nicht in die Landschaft und schon gar nicht ins „Flussparadies Franken “ entlang des Mains. Das weiß eigentlich jeder. Trotzdem fanden die ehrenamtlichen Helfer der Kreisgruppe des Bundes Naturschutz bei der Müllsammelaktion „Mein Main muss sauber sein“ wieder Glasflaschen, Autoreifen, Dosen, Rohrstücke, Kanister und Plastikmaterial. Besonders auffallend waren schwer recyclebare Verbundwerkstoffreste. „Vor allem Plastik, das über die Flüsse irgendwann in die Meere und Seen gelangt, ist mittlerweile zu einem weltweiten Umweltproblem geworden. Es verschwindet nicht einfach, sondern gelangt letztendlich nach seiner Zersetzung über Fische und Meerestiere , welche die kleinen Partikel fressen, wieder über die Nahrungskette zurück auf unsere Teller“, erklärte Anton Reinhardt, Vorsitzender der BN-Kreisgruppe. Er bedankte sich bei allen Helfern und dem Personal des Kreisbauhofs für den Abtransport des Mülls . red