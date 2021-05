Die Jahresversammlung der Waldbesitzervereinigung Lichtenfels-Staffelstein findet am Freitag, 7. Mai, um 19.30 Uhr als Online-Veranstaltung statt. Gastredner ist der Geschäftsführer der Forstwirtschaftlichen Vereinigung Oberfranken, Jörg Ermert, zum Thema „Aktuelle Situation am Holzmarkt“.

Der Link für die Veranstaltung wird an alle bekannten E-Mail-Adressen der Mitglieder verschickt. Wer noch teilnehmen will, möchte eine E-Mail an info@wbv-lif-sta.de schicken, um den Link zu bekommen. red