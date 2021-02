Das neue gemeinsame Jahresprogramm der Kommunalen Jugendarbeit (KoJa) und des Kreisjugendrings Lichtenfels (KJR) für 2021 steht. Trotz der Pandemie sind auch für 2021 eine ganze Reihe von Aktivitäten geplant.

Neben eigenen Aktionen sind in dem Programm auch Veranstaltungen einiger Jugendverbände enthalten. "So können sich interessierte Kinder und Jugendliche bereits jetzt einen Überblick verschaffen und mit Vorfreude auf das Jahr schauen", sagt Stammberger. Die einzelnen Veranstaltungen werden rechtzeitig noch detaillierter angekündigt. Die Kreisjugendpflegerin weist jedoch ausdrücklich darauf hin, dass möglicherweise einzelne Aktionen kurzfristig ausfallen müssen, sofern dies die Regelungen und Beschränkungen infolge der Pandemie erforderlich machen. Auch darüber wird gegebenenfalls nochmals gesondert informiert. Im Frühjahr finden 2021 alle Aktionen zunächst online statt. Im Februar und März bieten sowohl die Evangelische Jugend als auch der BDKJ Jugendleiterschulungen für angehende Betreuer an.

Spielmobil soll auf Tour gehen

Das Spielmobil des Landkreises Lichtenfels wird voraussichtlich im Sommer wieder im Einsatz sein und bietet im gesamten Landkreis Spielmöglichkeiten für Kinder an. Die Spielmobilschulung mit anschließendem Erste-Hilfe-Kurs für alle Interessierten ab 16 Jahren, die gerne Spielmobilbetreuer werden möchten, ist am 23. und 24. April geplant.

Der Kreisjugendring hat auch in diesem Jahr einige Ausflüge geplant und streift in den Pfingst- und Sommerferien mit Fahrrad oder zu Fuß durch den Landkreis oder geht klettern.

Als Höhepunkt in den Sommerferien sind das KJR-Zeltlager und die Ferienwoche auf dem Bauernhof in Kösten von der Umweltstation geplant. Aber auch die Evangelische Jugend und der BDKJ bietet verschiedene Freizeiten und Aktionen an. Am 4. Juli steht das große Kreisjugendfest im Kalender, bei dem in Altenkunstadt die verschiedenen Vereine und Verbände viele Aktionen und Attraktionen planen.

In den Sommerferien wird es wieder den beliebten Ferienpass und das Sommerferienprogramm der KoJa geben. Auch im Rahmen der Aktion "Unser Landkreis Lichtenfels - gemeinsam gegen Drogen" werden einige interessante Veranstaltungen angeboten. Die Terminplanungen des Kreisjugendringes reichen sogar bis in den Januar 2022. Vom 2. bis 7. Januar 2022 soll wieder eine Skifreizeit für Jugendliche zwischen 13 und 15 Jahren stattfinden.

Kinotag ist auch geplant

Die aufgeführten Termine sind nur ein exemplarischer Ausschnitt aus allen geplanten Aktionen. Dazu kommen musikalische Workshops , Jugendgottesdienste, eine Schlittschuhfahrt, ein Kinotag... Die Liste ist dabei nicht abschließend, und es wird sicherlich noch einiges dazukommen - sofern die Regelungen infolge der Pandemie das zulassen. Die Flyer des Jahresprogramms sind beim Landratsamt (Infothek), in der Geschäftsstelle des Kreisjugendrings, bei Gemeindeverwaltungen und in Schulen des Landkreises erhältlich. Im Internet unter www.kjr-lichtenfels.de und www.lkr-lif-veranstaltungen.de sind sie ebenfalls zu finden. red