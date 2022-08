Aufgrund der Corona-Pandemie konnte die Jahreshauptversammlung der Jagdgenossenschaft Hochstadt erst verspätet abgehalten werden, so dass zwischenzeitlich 1. Bürgermeister Max Zeulner als Not-Jagdvorstand fungieren musste. Zeulner eröffnete die Versammlung und begrüßte insbesondere Sandra Groß von der unteren Naturschutzbehörde, die bisherige Vorstandschaft mit Jagdvorsteher Klaus Weiß sowie den Jagdpächter Otto Tremel. Der Bürgermeister bedankte sich für die gute Zusammenarbeit zwischen Jagdgenossenschaft und Gemeinde und zeigte sich hoffnungsvoll, dass bei den Neuwahlen die bisherige Vorstandschaft wieder eingesetzt wird.

Nach dem Verlesen der Niederschrift der letzten Jahreshauptversammlung und des Kassenberichts wurden der Kassier und die Vorstandschaft entlastet. Einstimmig wurde beschlossen, den Jagdpachtschilling nicht auszuzahlen, sondern für den Wegebau, Grabenarbeiten und ähnliches zu verwenden. Getroffene Dringlichkeitsbeschlüsse wurden einstimmig von den Jagdgenossen bestätigt, darunter die beantragte Pachtzinsreduzierung durch Jagdpächter Otto Tremel.

In seinen Schlussworten bedankte sich der neu gewählte Jagdvorsteher Klaus Weiß bei der Gemeinde für die gute Zusammenarbeit, gratulierte Jagdpächter Otto Tremel zu 60 Jahren Mitgliedschaft im Bayerischen Jagdschutz- und Jägerverein und sprach die Gänseproblematik auf den Feldern in der Nähe von Baggerseen an.

Die Neuwahlen ergaben folgende Ergebnisse: Jagdvorsteher Klaus Weiß, Stellv. Jagdvorsteher Reinhold Fojer, Kassier Heinz Schütz, Schriftführer Stefan Schnapp, Beisitzer Silke Bornschlegel und Johann Schirner, Rechnungsprüfer Guido Hellmuth und Werner Stöcker.

Werner Hauber