Die Bildungs- und Tagungshäuser in Vierzehnheiligen weisen auf einen Online-Kurs über den Islam hin. Seit einigen Jahren ist der Islam in den Fokus des Interesses getreten. Er ist eine Realität des Lebens geworden.

Vor diesem Hintergrund will ein Online-Kurs versuchen, die theoretischen Grundlagen, die praktische Ausübung sowie das Selbstverständnis von Islam und Christentum zu beleuchten. Der Online-Kurs findet am Samstag, 19. Februar, von 10 bis 17 Uhr statt. Die Leitung hat Matthias Scherbaum inne, Theologe und Philosoph. Anmeldung ist bei den Bildungs- und Tagungshäusern in Vierzehnheiligen unter Rufnummer 09571/9260 möglich, per E-Mail info@14hl.de oder im Internet unter www.14hl.de. red