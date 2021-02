Für den Landkreis Lichtenfels lauten die aktuellen Covid-19-Zahlen (Stichtag 26. Februar, 8 Uhr) wie folgt: 100 insgesamt Infizierte , davon acht mit der Mutation "UK" (englische Variante), 2095 Genesene, 2250 derzeit noch Infizierte und 55 Verstorbene. Im Einzelnen weisen die Kommunen folgende Zahlen auf: Altenkunstadt: 11, Bad Staffelstein: 20, Burgkunstadt: 16, Ebensfeld: 13, Hochstadt: 2, Lichtenfels: 18, Marktgraitz: 3, Marktzeuln: 0, Michelau: 2, Redwitz: 1 und Weismain: 14.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 91,4 (Quelle RKI), am 25. Februar lag sie bei 65,9. In der zurückliegenden Woche verzeichnet der Landkreis damit wieder einen Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenzwerte: Vom 22. bis 25. Februar sind insgesamt 46 neue Infektionsfälle hinzugekommen.

Um Schulen, Kitas sowie weiteren Einrichtungen der Aus- und Fortbildung Planungssicherheit zu geben, hat die Landkreisverwaltung beschlossen, dass für Montag, 1. März, keine Schließung festgelegt wird. Die Einrichtungen dürfen am Montag definitiv öffnen, auch wenn der Sieben-Tage-Inzidenzwert am Wochenende über 100 kommen sollte. Die Landkreisverwaltung wird erst am Montag entscheiden, wie es am Dienstag, 2. März, für Kitas und Schulen weitergehen wird. red