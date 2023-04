Nachdem die Stadt Lichtenfels ein Brandschutzgutachten für die Dr.-Roßbach-Grundschule in Auftrag gegeben hatte, wurden nun die entsprechenden Brandschutzmaßnahmen erweitert.

So erhielten beide Treppenhäuser rauchdichte Brandschutztüren, die bei einem Brand in den Fluren das Treppenhaus vor Rauch schützen und so einen sicheren Fluchtweg ins Freie ermöglichen. Die beiden großen, voneinander getrennten Treppenhäuser können nun nach den aktuellen Brandschutzbestimmungen brand- und rauchdicht abgeschottet werden.

Sicherheit hat höchste Priorität

Zusätzlich ließ die Stadt als Sachaufwandsträger der Grundschule das gesamte Schulgebäude flächendeckend mit Rauchmeldern und einer Brandmeldeanlage ausstatten. Im Zuge dieser Elektroarbeiten wurde auch eine elektroakustische Anlage zur Notfall-Alarmierung in den Klassenräumen und Fluren installiert, die auch für reguläre Schuldurchsagen genutzt werden kann.

„Die Sicherheit der Lichtenfelser Schulkinder hat für mich oberste Priorität – deshalb haben wir in den letzten Jahren den Brandschutz an der Grundschule immer weiter ausgebaut. Vielen Dank an alle Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler sowie Eltern für ihr Verständnis für die Bauarbeiten“, so Bürgermeister Andreas Hügerich zu den abgeschlossenen Maßnahmen.

Die Umsetzung aller Arbeiten erfolgte abschnittsweise in den Jahren 2021 bis 2023 bei laufendem Betrieb, die Bauarbeiten konnten daher größtenteils nur in den Ferien durchgeführt werden. Mit einer Gesamtinvestitionssumme von rund 200.000 Euro hat die Stadt einen weiteren Beitrag geleistet, um die Schülerinnen und Schüler sowie das Lehrpersonal in dem denkmalgeschützten Schulgebäude bestmöglich vor den Gefahren eines Brandes zu schützen. red