In einem zweitägigen Workshop am Freitag und Samstag, 10./11. Februar, heißt es, raus in die Natur und kreativ werden. Mit Hilfe von Achtsamkeits-, Meditations- und Sinnesübungen kommen die Teilnehmer in ihren kreativen Fluss. Intuitiv geleitet entstehen so individuelle und gemeinschaftliche Kunstwerke.

Zum Einsatz kommen dabei (Natur-)Materialien und Farben. Im Vordergrund steht vor allem der kreativkünstlerische Prozess und nicht das Ergebnis. Eingeladen sind alle, die sowohl gerne Zeit in der Natur mit sich selbst als auch in der Gruppe verbringen und ihrer Kreativität Raum geben möchten oder einfach Lust haben, mal etwas anderes auszuprobieren.

Material am besten mitbringen

Bitte mitbringen: Acrylfarben oder Acrylstifte, Wasserbehälter (leeres Marmeladenglas mit Deckel), Pinsel in verschiedenen Stärken (z.B. 2, 6, 10), goldener Signo Uniball UM-153, weißer Gelstift (z. B. Gelly Roll 08), Steine mit glatter Oberfläche zum Bemalen, Notizbuch mit Bleistift, der Witterung entsprechende Kleidung, Thermosflasche, Sitzunterlage. Ein kleines Sortiment an Materialien kann auch im Kurs erworben werden.

Die Leitung hat Melanie Eben, Künstlerin und Naturpädagogin. In den Teilnahmekosten sind die Vollpension und ein Einzelzimmer mit Dusche/WC enthalten.

Der Kurs findet in den Bildungs- und Tagungshäusern in Vierzehnheiligen statt. Die Möglichkeit zur Anmeldung besteht bis Mittwoch, 1. Februar, unter Telefon 09571/926-0, per E-Mail an info@14hl.de sowie unter 14hl.de. red