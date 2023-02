Die Firma Inclou. und das Wirtschaftsforum Obermain Jura haben eine aufschlussreiche Veranstaltung zum Thema Inklusion veranstaltet. In den Räumlichkeiten der Werkstatt für Behinderte in Neuensee referierte Pfarrer Frühwald in seiner Funktion als Geschäftsführer der Inclou. über Möglichkeiten und Chancen der Eingliederung behinderter Menschen in den mannigfaltigen Arbeitsmarkt.

Zunächst hieß Thomas Neugeboren, Geschäftsführer der Werkstätten, die Bürgermeister und Firmenchefs willkommen, die sich für dieses Thema interessierten. Er stellte „seine“ Werkstätten St. Josef GmbH kurz vor und erklärte die Motivation und Finanzierung.

Regens Wagner mit den drei Standorten Burgkunstadt, Lichtenfels und Neuensee betreue mit ungefähr 100 Mitarbeitern weitere gut 400 Mitarbeiter mit Handicap. Alle zusammen bildeten eine Einheit, die in vielen Bereichen und Produktionsstätten wirtschaftlich erfolgreich agiere. Nicole Metze, zuständig für den pädagogischen Bereich innerhalb der Organisation, klärte über die Unterschiedlichkeit der vielen betreuten Menschen auf.

Christian Frühwald freute sich über die neuen Beziehungen, die sich nun ergeben könnten, wenn die unterschiedlichen Organisationen, wie die Baur-Stiftung, das Wirtschaftsforum Obermain Jura , Regens Wagner, die Werkstätten, Caritas und seine Firma Inclou. zusammenarbeiteten. Michael Limmer erklärte, er freue sich über die Zusammenarbeit, denn auf der einen Seite suchten Menschen Arbeit, auf der anderen Seite bräuchten Arbeitgeber interessierte Mitarbeiter. sam