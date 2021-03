Wissenswertes zum Übertritt sowie zu Ausbildung und pädagogischen Schwerpunkten der Privaten Wirtschaftsschule Lichtenfels wird in zwei Online-Informationsveranstaltungen am Dienstag, 16., und Mittwoch, 24. März, jeweils um 19 Uhr angeboten. Die Registrierung dafür erfolgt über www.pws-lichtenfels.de. Als Berufsfachschule bereitet die Wirtschaftsschule optimal auf das spätere Berufsleben vor und führt zum Abschluss der Mittleren Reife. Neben der allgemeinen Bildung sowie einer vertieften kaufmännischen Grundbildung werden die Schüler auf Situationen des täglichen Lebens vorbereitet. Ein Übertritt an die Wirtschaftsschule erfolgt üblicherweise in die 6. (Vorklasse), 7. (vierstufige Wirtschaftsschule ) oder 10. Klasse (zweistufige Wirtschaftsschule ). Daneben sind auch Aufnahmen in die anderen Jahrgangsstufen möglich. Anmeldungen sind ab sofort persönlich, telefonisch (09571/2052) oder per Mail unter info@pws-lichtenfels.de möglich. red