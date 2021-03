Das katholische Pfarramt St. Michael in Markzeultn weist auf verschiedene Termine hin: Samstag/Sonntag, 6./7. März, werden in beiden Pfarreien die Gottesdienste als Familiengottesdienste gehalten, die von den Erstkommunionkindern gestaltet werden. In Hochstadt betrifft das die Vorabendmesse am Samstag um 17 Uhr, in Marktzeuln den Gottesdienst am Sonntag um 10 Uhr. Wegen der begrenzten Anzahl der Plätze wird in Marktzeuln der Gottesdienst in das Jugendheim auf die große Leinwand übertragen. In Hochstadt findet am Sonntag, 7. März, um 9.30 Uhr ein Wortgottesdienst zum Frauentag in der Pfarrei statt, den Angela Wilm und Christa Giese gestalten. Die Kollekte ist für die vielfältigen Aufgaben der Caritas bestimmt. In den Kirchen liegen Spendentütchen aus. red