Das katholische Pfarrbüro St. Kilian in Bad Staffelstein gibt folgende Termine bekannt: Am Dienstag, 9. Februar, findet um 19 Uhr im Veranstaltungssaal Geldner in Loffeld ein Gottesdienst statt. Am Rosenmontag , 15. Februar, um 8 Uhr sind die Gläubigen zum Schwedenamt in die Pfarrkirche St. Kilian eingeladen. Dabei wird dem Massaker vom Rosenmontag im Jahr 1633 gedacht, als die Schweden in die Stadt einfielen und ein Blutbad anrichteten. Dieser Gottesdienst schließt auch die Gefallenen und Vermissten aller Kriege seit dem Jahr 1633 mit ein. Der Gottesdienst am Aschermittwoch, 17. Februar, um 8 Uhr mit Segnung und Aufstreuen der Asche richtet sich an alle Verstorbenen der Pfarrei St. Kilian. Ein weiterer Gottesdienst wird um 18 Uhr in der Pfarrkirche abgehalten.

In der Fastenzeit liegt am Schriftenstand wieder der Misereor-Fastenkalender zum Verkauf aus. Für die Kinder liegen an den Kircheneingängen Opferkästchen mit Comics zur Kinderfastenaktion aus. In Reundorf findet am Freitag, 19. Februar, um 19 Uhr eine Eucharistiefeier statt. red