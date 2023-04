Am Freitag, 28. April, findet um 16.30 Uhr in der Stublanger Kirche ein Kranken-Salbungsgottesdienst für alle statt, die in Krankheit und Alter und in Situationen des Lebens, die viel Kraft brauchen, Gottes Heil und Kraft erfahren möchten.

Die Markusprozession zum Staffelberg startet ab Uetzing und Stublang am Samstag, 29. April, um 6.45 Uhr. Das Bittamt in der Adelgundiskapelle beginnt um 8 Uhr. Am Sonntag, 30. April wird in Frauendorf die Jubelkommunion mit einem Festgottesdienst um 9 Uhr in der Pfarrkirche feierlich begangen, eine Dankandacht dazu beginnt um 15 Uhr.

Ebenfalls um 15 Uhr beginnt in Stublang der „Motorradgottesdienst“ an der Gemeinschaftshalle. Am Montag, 1. Mai, startet die Pfarrei Frauendorf mit dem Auszug an der Pfarrkirche um 7.30 Uhr ihren Bittgang nach Stublang, dort wird um 8 Uhr das Bittamt gefeiert.

Um 9.30 Uhr ist der Auszug an der Pfarrkirche Uetzing zur Marienkapelle, dort beginnt das Bittamt um 10 Uhr.

Die anschließende Fahrzeugsegnung nimmt Pfarrer Hübner dann wieder an der Pfarrkirche (Parkplatz) vor. red