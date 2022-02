Das katholische Pfarrbüro Sankt Kilian Bad Staffelstein gibt bekannt: Bis auf weiteres entfällt in St. Kilian am Samstag um 15 Uhr die Beichte. Eine Beichtgelegenheit besteht in Vierzehnheiligen. Wer ein Beichtgespräch mit einem Priester wünscht, kann sich an das Pfarrbüro wenden. Am Montag, 21. Februar, sowie im März entfallen die Werktagsgottesdienste am Montag um 8 Uhr. red