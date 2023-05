„Bildung ist der einzige Weg aus dem Teufelskreis der Armut“: Unter diesem Motto veranstaltete die Adam-Riese-Schule kürzlich einen Indientag, um die Arul Maria Nursery Primary School in Puduvadavalli an der Südspitze Indiens zu unterstützen.

Schwester Katharina, die früher selbst dort an der Schule unterrichtete, und Schwester Theresa, die seit 20 Jahren als Lehrerin in Indien tätig ist, gehören beide der Kongregation der Franziskanerschwestern von Vierzehnheiligen an. Neugierig lauschten die Schülerinnen und Schüler den Beiträgen der beiden Schwestern sowie der drei indischen Schwestern Schwester Supriya, Schwester Sona Maria und Schwester Subashini, die derzeit in Vierzehnheiligen leben und über das Leben und den Schulalltag in Indien berichteten.

Großzügige Zuwendung

Als Dankeschön kochten die drei indischen Schwestern gemeinsam mit den Fachlehrerinnen für Ernährung und Sozialkunde und den Schülerinnen und Schülern der achten Klasse sowie Schwester Katharina ein landestypisches Reisgericht. Der Unkostenbeitrag von 50 Cent pro Gericht ging als Spende an die Primary School. Hinzu kamen Spenden von Eltern und Großeltern sowie eine großzügige Spende des Schülerbistros.

Insgesamt konnten fast 470 Euro übergeben werden. Natürlich besteht auch weiterhin die Möglichkeit, die Grundschule in Indien zu unterstützen. Anbei die Bankverbindung der Franziskanerinnen von Vierzehnheiligen : LIGA-Bank Bamberg,

IBAN: DE 8775 0903 0000 0900 8500, BIC: GENODEF1M05,

Stichwort: IN402 Bildung. red