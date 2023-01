Endlich wieder losziehen und den Menschen den Segen in die Häuser bringen und dabei Spenden für einen guten Zweck sammeln: Zwei Jahre mussten die Schwürbitzer Sternsinger und ihre Betreuerin Andrea Fleischmann warten, bevor sie die alte Tradition wieder aufleben ließen.

Bestens vorbereitet und voller Freude machten sich 33 Sternsinger in acht Gruppen am Dreikönigstag auf den Weg durch die Schwürbitzer Straßen. Voraus ging ein Aussendungsgottesdienst mit Dekan Lars Rebhan. Fünf Stunden dauerte die Aktion.

Am Ende konnten 2700 Euro Sammelergebnis für Schwürbitz bekanntgegeben werden.

Auch in Michelau die Häuser gesegnet

Bereits drei Tage vorher besuchten 23 Sternsinger auf Vorbestellung 80 Häuser in Michelau. Den Anfang machten sie traditionell im Rathaus, wo Bürgermeister Jochen Weber den ersten Geldschein in die Sammelbüchse steckte.

Insgesamt kamen in der Korbmachergemeinde 1120 Euro zusammen. Zusätzlich wurden in Michelau an alle Häuser Segenstütchen verteilt, die vorher von den Kindern der Grundschule Schwürbitz gepackt wurden. sf