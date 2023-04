Fünf junge Christen bekräftigten bei ihrer Konfirmation in der Christuskirche in Weismain ihren Glauben.

Das Wort Konfirmation (Confirmatio) stammt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie Befestigung, Bekräftigung oder Bestätigung. Sie ist die feierliche Segenshandlung am Übergang vom Jugendalter zum kirchlichen Erwachsenenalter und damit in die apostolische Gemeinschaft.

In seiner Predigt bezog sich Pfarrer Ulrich Jobst auf Jesus als den Freund der Fischer oder neudeutsch „Fisherman’s Friend“, der Menschen zu sich ruft. So wie er seine Jünger und die Menschen eingeladen habe, seien auch die Konfirmanden eingeladen, mit Jesus zu leben. Das Vertrauen auf Jesus mache Mut, sich auf das Meer des Lebens zu wagen und dort für die Botschaft Jesu einzutreten. Menschenliebe, Barmherzigkeit und Gerechtigkeit stehen im Mittelpunkt dieser Botschaft. Der Segen Gottes wird den Jugendlichen zugesprochen als Zeichen dafür, dass Jesus sie auf ihrer „Reise“ begleite. rdi