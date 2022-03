Das ökumenische Team lädt zum Weltgebetstagsgottesdienst am Sonntag, 6. März, um 10.30 Uhr in die Maria-Magdalenen-Kirche in Buch am Forst ein. Mit vielen Bildern werden England, Wales und Nordirland vorgestellt. Auch in diesem Jahr kann kein gemeinsames Essen stattfinden, jedoch gibt eine kleine Geschmacksprobe zum Mitnehmen. Der Gottesdienst wird ohne Anmeldung und ohne 3G-Regel gefeiert. red