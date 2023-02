Der Besuch war rege und die Diskussionen sowie Beiträge harmonisch . Dennoch wird es in Zukunft schwierig werden, das VdK-Schiff auf Kurs zu halten, beim Ortsverband in Mainroth .

Vorsitzender Ottmar Vonbrunn konnte zu Beginn der Jahreshauptversammlung den stellvertretenden Kreisvorsitzenden Wolfgang Dietzel und Stadtrat Günter Knorr begrüßen. Nach zwei Jahren Pause ob der Pandemie sei es schön, wieder in Präsenz zusammen kommen zu können.

Es sei jedoch mit erheblichen Energiekostensteigerungen, welche auch VdK-Mitglieder betreffen, gleich ein nächstes großes Problem entstanden.

In seinem Rückblick auf die vergangenen Monate wies Vonbrunn daraufhin, dass viel erreicht wurde in Richtung Arbeit und Vorschläge zur Barrierefreiheit in Mainroth .

Neue Kandiaten gesucht

Am Ende seiner Ausführungen erklärte Ottmar Vonbrunn allerdings auch, dass er nicht mehr für das Amt des Vorsitzenden im nächsten Jahr kandidieren werde.

Da auch noch weitere Vorstandsmitglieder ausscheiden werden und sich auf der Suche nach neuen Kandidaten bisher niemand bereit erklärt hatte, ein Amt zu übernehmen, sehe es im Moment nicht gerade rosig für den VdK-Ortsverband aus. rdi