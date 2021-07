Da der Landkreis nunmehr über ausreichend Impfstoff verfügt, bietet das Impfzentrum des Landkreises Lichtenfels jetzt allen impfwilligen Bürgern eine sogenannte „Freie Impfstunde“ an. Am heutigen Freitag, 16. Juli, besteht von 8.15 bis 11 Uhr die Möglichkeit, eine Erst-Impfung zu erhalten. Eine Terminvereinbarung oder Anmeldung über das Bayerische Impfportal ist dafür nicht notwendig. Eine Impfung an diesem Tag ist unter folgenden Voraussetzungen möglich:

• Sie erklären sich damit einverstanden, dass Sie mit dem Impfstoff von Biontech oder Johnson & Johnson geimpft werden.

• Sie waren in den letzten sechs Monaten nicht mit Corona infiziert.

• Sie haben in den letzten zwei Wochen keine andere Impfung erhalten. Zur Impfung ist ein Ausweisdokument und (falls vorhanden) ein Impfbuch mitzubringen. red