Die Freude war groß, als in der Marktgraitzer Pfarrkirche „Zur heiligsten Dreifaltigkeit “ drei neue Ministranten aufgenommen werden konnten.

„ Christus ruft Menschen, ob groß ob klein, ob jung oder alt, zu seinem Dienst in der Kirche“, erklärte Pfarrer Lars Rebhan. Deshalb ist es schön wenn viele diesem Ruf folgen.

Mit der Anlegung der Mozetta, ein bis zu den Ellenbogen reichender, über dem Chorhemd getragener Schulterkragen, nahmen die beiden Oberministranten die Neuen Laura Fuchs, Christian Werr und Jonathan Weigel in den Dienst am Altar auf.

Während des Gottesdienstes durften die drei auch als Lektoren fungieren. Die neuen Minis wirkten schon bei ein paar kleinen Gottesdiensten mit und haben dafür auch fleißig geübt. Dies war auch gleich ersichtlich beim Läuten zur Wandlung und bei der Opferbereitung und der Kommunion.

Im Moment sind 17 Ministranten dabei. Gerne werden immer wieder Unternehmungen gemacht. So steht der Ministrantentag des Erzbistums Bamberg „Heiliger BimBam“ an, der nach Möglichkeit besucht werden soll. Im letzten Jahr hatten die Ministranten neben der Kirche ein Blühbeet angelegt. Dort sind in diesem Jahr Sonnenblumen angesät worden.

Symbolisch und als Erinnerung an die Gemeinschaft der Ministrantenschar erhielten die neuen Minis Sonnenblumen. Die Marktgraitzer Ministranten sind also nicht nur bei den Gottesdiensten sehr aktiv. rdi