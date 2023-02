Kürzlich stellten sich die ehrenamtlichen Mitglieder der eingerichteten Sicherheitswacht im Landkreis Lichtenfels unter der Führung von Gruppenleiterin Monika Wagner im Rathaus der Gemeinde Michelau bei Bürgermeister Jochen Weber, Geschäftsleiter Stephan Meier und Mitarbeiter des Ordnungsamtes Yannic Wildner, persönlich vor.

Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sicherheitswacht stellen das Bindeglied zwischen Polizei und Bevölkerung her. Sie sollen präventiv und deeskalierend bereits beim Entstehen von Problemen einwirken. Ihre Befugnisse entsprechen nicht denen der Polizei , sind diesen aber weitestgehend ähnlich gelagert.

Verständnis und Dankbarkeit

Bei ihrer Vorstellung berichteten zwei Mitarbeiterinnen der Sicherheitswacht, die bereits öfter schon in Michelau ihren freiwilligen Patrouillendienst wahrgenommen hatten, dass sie hier schon zwei Kleinkinder von einem Hausdach holen und somit bereits im Entstehen einer Gefahrenlage retten konnten. Bei ihrem anschließenden Gespräch mit der heraneilenden Mutter trafen sie bei dieser und den Familienangehörigen auf Verständnis und Dankbarkeit der Sicherheitswacht gegenüber.

Aktuell sucht die Sicherheitswacht noch weitere freiwillige Mitglieder , die Spaß an der Kommunikation und im Umgang mit ihren Mitmenschen haben. Interessierte können sich hierfür gerne an die Polizeiinspektion Lichtenfels wenden Die Sicherheitswacht wird bereits erfolgreich in den Kommunen Lichtenfels, Altenkunstadt, Hochstadt und Michelau eingesetzt. Weismain stößt Ende Februar ebenfalls zum Wirkungsbereich hinzu. red