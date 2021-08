Motorradfahrer bei

Sturz leicht verletzt

Leicht verletzt wurde ein junger Motorradfahrer bei einem Unfall am Dienstag. Ein BMW-Fahrer war gegen 18.50 Uhr auf dem Flurbereinigungsweg vom Spielplatz Kordigast in Richtung Pfaffendorf unterwegs, als ihm der 16-Jährige Motorradfahrer entgegenkam. Weil der BMW die Kurve schnitt, kollidierte er mit dem Zweiradfahrer, der daraufhin ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Der insgesamt entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 5000 Euro. Der 24-jährige BMW-Fahrer muss sich aufgrund seines nicht angepassten Fahrverhaltens unter anderem für eine fahrlässige Körperverletzung verantworten.

Unbekanntes Fahrzeug fährt Zaun an

Vermutlich durch ein größeres Fahrzeug wurde am Dienstag zwischen 17.30 und 19.30 Uhr der Pfosten eines Zaunes in der Straße Am Steinberg angefahren. Sachdienliche Zeugenhinweise erbittet die Polizeiinspektion Lichtenfels unter der Telefonnummer 09571/9520-0.

Unbekannte haben erneut ihren Müll am Wegesrand der Staatsstraße 2203 bei Burkheim abgelagert. Als Tatzeitraum kommt Freitag, 13 Uhr, bis Montag. 6.30 Uhr, in Frage. Bei dem illegal abgelagerten Müll handelt es sich um kaputte Spanplatten, einen alten Bistrotisch, diverse Farbbehälter und Gartenabfälle . Sachdienliche Zeugenhinweise erbittet die Polizeiinspektion Lichtenfels unter der Telefonnummer 09571/9520-0. pol