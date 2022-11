„Es ist absolut unüblich geworden, dass Menschen sich langfristig engagieren“, hebt der Hofer Landrat Oliver Bär die Leistung der IHK-Prüfer hervor, die bei einer Feierstunde der IHK für Oberfranken Bayreuth im Dampflokmuseum Neuenmarkt (Landkreis Kulmbach) für ihr zehnjähriges Engagement geehrt werden. Insgesamt 40 Prüferinnen und Prüfer aus ganz Oberfranken und den Nachbarregionen wurden im Rahmen der Feierstunde für ihr mindestens zehnjähriges Engagement geehrt.

Vier der Geehrten haben ihren Wohnsitz im Landkreis Lichtenfels .

Oberfrankens Spitzenrolle

„Wir sind stolz auf Sie“, so Bernd Rehorz, Bereichsleiter Berufliche Bildung. Laut Untersuchung eines renommierten Meinungsforschungsinstitutes engagieren sich in Bayern überdurchschnittlich viele Menschen ehrenamtlich, in Oberfranken liege dieser Wert noch einmal höher, betont der Hofer Landrat Oliver Bär an die Prüfer gewandt: „Sie sind Teil dieser Ehrenamts-Spitzenrolle.“

Auch Bezirkstagspräsident Henry Schramm dankt den Geehrten: „Sie haben junge Menschen auf ihrem Weg begleitet und ihnen auf dem Weg in die Zukunft geholfen.“ Mit diesem Einsatz werde auch die Zukunft des Standortes Oberfranken positiv beeinflusst.

Über 9000 Zwischen- und Abschlussprüfungen hat die IHK für Oberfranken Bayreuth allein im Jahr 2021 abgenommen. Über 2000 Prüferinnen und Prüfer waren dafür im Einsatz. red