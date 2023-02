Im Stadtteil Roth soll eine neue Grundschule entstehen; dafür laufen in den politischen Gremien und in der Stadtverwaltung die Vorarbeiten. Ende 2019 hat die Stadt Lichtenfels in Roth ein Grundstück neben dem Feuerwehrhaus erworben, 2022 fand – nach entsprechendem Stadtratsbeschluss – die Bauleitplanung statt, bei der verschiedene Gutachten, beispielsweise zum Hochwasserschutz, eingeholt werden mussten. Seit Dezember 2022 ist der Bebauungsplan in der öffentlichen Auslegung, und alle Lichtenfelser haben die Möglichkeit, sich im Internet oder im Bauamt der Stadt über die geplante Maßnahme zu informieren und ihre Meinung zu äußern.

Bürgermeister: „Seien Sie dabei“

Außerdem sind Workshops geplant, bei denen die konkreten Wünsche und Ideen von Bürgerinnen und Bürgern, Vereinen, Schülerinnen und Schülern , Eltern sowie Lehrkräften gesammelt werden. Bürgermeister Andreas Hügerich (SPD) ruft die Einwohner ausdrücklich dazu auf, sich einzubringen. „Seien Sie dabei, wenn es um die Gestaltung der neuen Grundschule geht!“ Wann und wo die Workshops stattfinden, wird die Stadt zu gegebener Zeit bekanntgeben. Im Anschluss ist geplant, einen Architekturwettbewerb auszuloben. Danach geht, in Abstimmung mit der Schule, die eigentliche Planung los. red