Ein 73-Jähriger teilte am Dienstagnachmittag dem Jagdpächter mit, dass in seinem Garten zwölf Hühner gerissen worden seien. Dem Jagdpächter war bekannt, dass der Husky eines 25-jährigen Marktgraitzers unbeaufsichtigt durch die Ortschaft läuft und auch schon Hühnerställe aufgesucht hat. Deshalb stattete der Jäger dem Hundebesitzer einen Besuch ab. Hierbei entdeckte er ein frisch gerissenes Reh, weshalb die Polizei verständigt wurde. Vor Ort konnte ein 27-jähriger Bekannter des Hundebesitzers angetroffen werden. Dieser gab an, das gerissene Reh an sich genommen und zum Anwesen gebracht zu haben. Der Hundehalter erhält nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung, den Bekannten erwartet eine Anzeige wegen Jagdwilderei, da er das verendete Tier an sich genommen hat, ohne einen Verantwortlichen zu verständigen. pol