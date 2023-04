Viel Applaus erntete Miroslav Hurina, als ihm der Vorstand des TTV Altenkunstadt die Urkunde zur Ehrenmitgliedschaft überreichte. Miro, wie ihn seine Freunde nennen, kam in der Rückrunde der Saison 1997/98, also vor 25 Jahren, nach Altenkunstadt , als die erste Mannschaft in der Oberfrankenliga den vorletzten Platz belegte.

Es musste gehandelt werden, und das taten der damalige Vorsitzende Gunther Czepera und Präsident Dieter Sutter. Nach einem Probetraining waren sie von den gezeigten Leistungen von Miroslav Hurina begeistert und verpflichteten ihn.

Sportgeschichte geschrieben

Was in den nächsten 25 Jahren aus dem Tischtennissport in Altenkunstadt wurde, war dank Miro Hurina phänomenal. Der Klassenerhalt wurde geschafft. In der darauffolgenden Saison 1998/99 gelang im letzten Rundenspiel mit einem Sieg gegen Post Bayreuth sogar die Meisterschaft. Der Aufstieg in die Landesliga war perfekt. Ein historischer Tag für den Tischtennissport in Altenkunstadt .

Dann kam die Saison 2000/01 in der Landesliga. Was niemand für möglich gehalten hatte, trat ein. Miro Hurina und seine Mannschaftskameraden spielten eine überragende Runde, machten in dieser Liga ihr Meisterstück und stiegen sogar in die Bayernliga auf.

Mit Miro Hurina als Nummer eins schrieb der Altenkunstadter Tischtennissport Geschichte. Der Durchmarsch von der Oberfrankenliga bis in die Bayernliga glich einem Märchen. Aufgrund dieser herausragenden Erfolge und seiner 25-jährigen Mitgliedschaft wurde dem zuverlässigen und kameradschaftlichen Sportler die Ehrenmitgliedschaft des TTV 45 Altenkunstadt verliehen.

Herbert Gillig