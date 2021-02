Am Dienstag, 2. März, findet um 18.30 Uhr für alle interessierten Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte der 6., 7., 8. und 9. Regelklassen im Mittelschulverbund Lichtenfels (Bad Staffelstein, Michelau, Redwitz und HOS) eine Informationsveranstaltung über den Mittleren Bildungsabschluss und den M-Zug an der Herzog-Otto-Mittelschule in Lichtenfels statt.

Auf digitale Variante ausweichen

Da diese während der Corona-Pandemie nicht in Präsenzform stattfinden kann, weicht man auf die digitale Variante aus, informiert der Verbundkoordinator Bernd Schick. An der Herzog-Otto-Mittelschule können besonders leistungsfähige Schüler neben dem Qualifizierenden Mittelschulabschluss in der 9. Klasse auch den Mittleren Schulabschluss in der 10. Klasse erreichen. Dieser sei, so Beratungslehrer Bernhard Jeßberger, "der Mittleren Reife an der Realschule oder am Gymnasium vergleichbar".

"Viele unserer Schüler machen nach der 9. oder 10. Klasse eine Berufsausbildung ", weiß Schulleiter Bernd Schick. Aber das müsse nicht so sein, denn es eröffneten sich auch andere Möglichkeiten für weitere schulische Laufbahnen wie der Wechsel an die Fachoberschule, ans Gymnasium oder an eine Berufsfachschule . "Viele unserer Schüler sind ,Spätzünder‘, die erst im Laufe der Zeit an den Mittelschulen Erfolge haben und dann nach der 6., 7., 8., oder auch erst nach dem ,Quali‘ in der 9. Klasse in den M-Zug wechseln." Für diese Schüler sei es wichtig, Zeit für ihre Entwicklung zu haben. Beratungslehrer Jeßberger kann hier aus seinem reichen Erfahrungsschatz schöpfen: "Die Mittelschule als solche bietet eben genau diese Möglichkeit, sich in Ruhe zu entwickeln, um dann den Sprung in die Mittlere-Reife-Klassen zu wagen. Im M-Zug werden die Schüler weiterhin nach dem Klassenlehrerprinzip unterrichtet und damit optimal betreut. Außerdem genießen sie die Vorzüge der praxisorientierten Schulart , Mittelschule ‘.

Sie erwerben sich mit Hilfe des Leitfachs WiB (Wirtschaft und Beruf) und der arbeitspraktischen Fächer fundierte Kenntnisse in Soziales, im Umgang mit dem Computer und im Fach Technik."

Das an allen bayerischen Mittelschulen eingeführte Fach Informatik sei für die digitalen Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft ein weiterer Baustein", resümiert Bernhard Jeßberger. red